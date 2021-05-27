Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asmaca Mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Bir dönüm çalılık alanın yandığı öğrenildi.



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