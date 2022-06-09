Malatya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Beydağı Polis Merkezi önünde sohbet eden O.D. ile O.K'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Bacaklarından yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.Y, O.Y, F.Y. ile V.Y'yi gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede yerde 1 tabanca ile 2 boş kovan buldu.



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