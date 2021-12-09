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Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

09.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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