Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adresindeki aramada örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.



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