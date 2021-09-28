Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde 44,55 gram sentetik uyuşturucu, 776 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,8 gram esrar, 7 cinsel içerikli hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 575 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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