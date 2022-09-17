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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

17.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonlarda 88 gram metamfetamin, 5,94 gram sentetik kannobinoid, 503 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 203 sentetik hap, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1010 lira ele geçirdi, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya uyuşturucu zanlı

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