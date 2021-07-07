YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

07.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 124 gram sentetik uyuşturucu, 2 yeşil reçeteye tabi hap, 1,2 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralıMalatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Gürsoy Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.