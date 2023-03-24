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Malatya'daki konteyner kentte ramazanın ilk cuma namazı kılındı

24.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezinde ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği kentte, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alanda kurulan konteyner kentte İslam aleminin kutsal ayı ramazanın ilk cuma namazı kılındı.

Yaklaşık 8 bin kişinin yerleştirildiği alanda oluşturulan çadır mescitte kılınan cuma namazı öncesi imam hatip tarafından vaaz verildi. Cuma namazında ayrıca depremde ölenler için dua edilip helallik alındı.

Vatandaşların cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği, bazılarının mescidin dolması nedeniyle dışarıda namaz kıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Ramazan cuma

Malatya Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:38
İkindi
16:06
Akşam
18:48
Yatsı
20:05
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

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