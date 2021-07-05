Malatyaspor'dan sağ bek transferi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, son olarak Pazarspor'da forma giyen Taha Gür ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Taha Gür'ün sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha." ifadelerine yer verildi.

