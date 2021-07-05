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Malatyaspor'dan sağ bek transferi

05.07.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Pazarspor'dan sağ bek Taha Gür'ü transfer etti.

Malatyaspor'dan sağ bek transferi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, son olarak Pazarspor'da forma giyen Taha Gür ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Taha Gür'ün sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha." ifadelerine yer verildi.

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transfer Yeni Malatyaspor
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