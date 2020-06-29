SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin’in Schenzhen kulübü ile anlaştı!

Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin’in Schenzhen kulübü ile anlaştı!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma için Çin'in Schenzhen FC takımı ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin’in Schenzhen kulübü ile anlaştı!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ''Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' sözleri kullanıldı.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretmişti.

dgf54

BİFOUMA KİMDİR?

Thievy Bifouma, Kongo Cumhuriyetli futbolcudur. 13 Mayıs 1992 doğumlu yıldız futbolcu Saint Denis'de gözlerini hayata açmıştır. 1.80 boyunda ve 26 yaşındadır.Forvet sağ kanat oyuncusudur. Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü formasını giyen oyuncu, forvet bölgesinde görev yapmaktaydı. 

BİFOUMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

-Racing Strasbourg U19
-Espanyol Barcelona Juvenil A
-Espanyol-
-Las Palmas-
-West BRom-
-Ud Almeria-
-Granada-
-Reims-
-SC Bastia-
-Osmalıspor-
-Sivasspor-
-Ankaragücü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Süper Lig ekibi ilk transferini yaptı!Süper Lig ekibi ilk transferini yaptı!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Sergen Yalçın kameralara yakalandı!

Sergen Yalçın kameralara yakalandı!

F.Bahçe resmen duyurdu! 2 yıllık imza...

F.Bahçe resmen duyurdu! 2 yıllık imza...

Terim'le ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' iddiası

Terim'le ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Süper Lig ekibi ilk transferini yaptı!

Süper Lig ekibi ilk transferini yaptı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor

Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor

Flaş! Teklifi kabul etti...

Flaş! Teklifi kabul etti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin’in Schenzhen kulübü ile anlaştı!

Süper Lig'de ilk transfer gerçekleşti

Yeni Malatya'da tepki: Hatalar bizi bezdirdi

Yeni Malatyaspor'dan şok tepki! "Artık yeter..."

Yeni Malatyaspor Jody Lukoki ile ön protokol imzaladı

Süper Lig ekibi ilk transferini yaptı!

Hikmet Karaman’dan futbolcularına rekabet uyarısı

Karaman'dan rekabet uyarısı

Göztepe'nin yüzü gülmüyor

Göztepe'nin yüzü gülmüyor

Hasan Özer: Bizim için hayati bir maçtı

'Bizim için hayati bir maçtı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.