Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin’in Schenzhen kulübü ile anlaştı!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ''Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' sözleri kullanıldı.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretmişti.

BİFOUMA KİMDİR?

Thievy Bifouma, Kongo Cumhuriyetli futbolcudur. 13 Mayıs 1992 doğumlu yıldız futbolcu Saint Denis'de gözlerini hayata açmıştır. 1.80 boyunda ve 26 yaşındadır.Forvet sağ kanat oyuncusudur. Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü formasını giyen oyuncu, forvet bölgesinde görev yapmaktaydı.

BİFOUMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

-Racing Strasbourg U19

-Espanyol Barcelona Juvenil A

-Espanyol-

-Las Palmas-

-West BRom-

-Ud Almeria-

-Granada-

-Reims-

-SC Bastia-

-Osmalıspor-

-Sivasspor-

-Ankaragücü