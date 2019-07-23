'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' 26 Ağutos'ta açılacak

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Malazgirt'in, bu yönüyle tanıtılması ve hak ettiği ilgiyi görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

26 AĞUSTOS'A YETİŞTİRİLECEK



Türkiye'nin pek çok yerinden her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan Malazgirt kutlamalarıyla tanınırlığı artan ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşaatına başlanan milli park ve millet bahçesinin, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına yetiştirilmesi planlanıyor.

Milli parkla, Malazgirt'in de Çanakkale gibi insanların ecdadın kahramanlığına tanıklık etmek için ziyaret ettiği bir yer haline getirilmesi hedefleniyor.

'2 AYRI BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'



Muş Valisi İlker Gündüzöz yaptığı açıklamada milli park alanında 2 ayrı bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı gün vatandaşların rahat etmesi ve tören alanıyla bütünlük oluşturması için parka millet bahçesinin inşa edildiğini belirten Gündüzöz, millet kıraathanesi ve peyzaj çalışmasının yapılacağı bahçenin 26 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.