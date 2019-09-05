Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin karakter afişleri yayınlandı

İlk kez 2014 yılında izleyiciyle buluşan serinin devam filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nden (Maleficent: Mistress of Evil) karakter afişleri yayınlandı.

Disney’in 2014 global gişe filminin bir devamı olan “Malefiz: Kötülüğün Gücü”nde, Malefiz ve vaftiz kızı Aurora, gerçekleşecek bir düğün, beklenmedik müttefikler ve oyunda karanlık yeni güçlerin farklı yerlere sürüklemeye çalıştığı, onları birbirine bağlayan karmaşık aile bağlarını sorgulamaya başlarlar.

Yıllar Malefiz ve Aurora'ya nazik davranmıştır. Acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri, gelişmiştir. Ancak insanlar ve perileri arasındaki kin devam etmektedir. Aurora’nın Prens Phillip’le yaklaşmakta olan evliliği, Ulstead krallığı ve komşu Moors’ta kutlamalara neden olmuştur ve düğünün, iki dünyayı birleştirmesi amaçlanır. Beklenmeyen bir karşılaşma yeni ve güçlü bir ittifakı ortaya çıkarır. Malefiz ve Aurora bir Büyük Savaş'ta muhalif taraflara ayrılırlar. Bu da bağlılıklarını test eder ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

Başrolünü ilk filmde olduğu gibi Angelina Jolie ile Elle Fanning’in üstlendiği filmde onlara, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville and Kraliçe Ingrith rolünde Michelle Pfeiffer gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Malefiz: Kötülüğün Gücü”, 18 Ekim 2019’da sinemlarda!