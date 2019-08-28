"Malefiz: Kötülüğün Gücü" yeni posteriyle göz dolduruyor

Uyuyan Güzel masalının beyazperde uyarlaması olan Maleficent’in devam filminden panoramik bir poster yayınlandı. Yayınlanan posterde filmin taraflarını birbirlerinden ayrılmış ve kendi saflarını almış halde görüyoruz. Malefiz ve ırkı bir tarafta, Kraliçe Ingrid ise diğer tarafta dururken, genç aşıklar Aurora ve Prens Phillip de posterin ortasında, umudu ve sevgiyi temsil edercesine rengarenk duruyorlar.

İlk kez 2014 yılında izleyiciyle buluşan serinin devamında ilk filmde olduğu gibi Angelina Jolie ile Elle Fanning yer alıyor. Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin oyuncu kadrosunda; Michelle Pfeiffer ve Harris Dickenson, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Imelda Staunton, Sam Riley, Juno Temple, Teresa Maholey gibi isimler yer alıyor.

"Malefiz: Kötülüğün Gücü" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 18 Ekim 2019'da buluşması bekleniyor.



