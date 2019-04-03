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Malezya’da yürekleri ağza getiren dev hortum!

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 03:25 | Son Güncelleme

Malezya’nın Penang Adası’nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.

Malezya’da yürekleri ağza getiren dev hortum!

Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.

Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Penang Adası dev hortum

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