Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

Malezyalı bisiklet sporcuları, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

İrtifası ve uygun hava sıcaklığı nedeniyle geldikleri Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda antrenmanlarını sürdüren Malezya Terangganu bisiklet takımı sporcuları, Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görmek için bölgeyi ziyaret etti.

Tarihi ve turistlik yerleri bisikletle turlayan sporcular, Üçhisar Kalesi, Göreme beldesi, Paşabağı mevkisi ve Derbent Vadisi'nde peribacaları arasında gezinti yaptı.

Sporculardan Yeroen Meijers (28), 20 yıldır bisiklet kullandığını belirterek, "Erciyes'te antrenman yapmak için Türkiye'ye geldik. Organizasyon çok güzel. Her şey bizim için ayarlanmış, şu ana kadar her şeyden memnunuz. Yollar çok güzel. Bir günlüğüne de olsa Kapadokya'yı gezmek için bölgeye geldik. Özellikle bu tarihi güzellikler arasında bisiklet sürmek çok güzel." dedi.

Wan Moho Nazri (35) de daha önce Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Kapadokya'ya geldiğini ancak yoğun kar yağışından dolayı yarışamadığını anlatarak, "Bölgede çok güzel antrenman yapıyoruz, eğleniyoruz. Çok yerde görmediğimiz orijinal bir manzara var. Ayrıca yollar çok güzel." diye konuştu.

Sporculardan Muhammad Afiq Haznif (25) ise herkesi Kapadokya'yı görmeye davet etti.

