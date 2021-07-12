SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

12.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezyalı bisiklet sporcuları, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde pedal çevirdi.

Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

Malezyalı bisiklet sporcuları, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

İrtifası ve uygun hava sıcaklığı nedeniyle geldikleri Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda antrenmanlarını sürdüren Malezya Terangganu bisiklet takımı sporcuları, Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görmek için bölgeyi ziyaret etti.

Tarihi ve turistlik yerleri bisikletle turlayan sporcular, Üçhisar Kalesi, Göreme beldesi, Paşabağı mevkisi ve Derbent Vadisi'nde peribacaları arasında gezinti yaptı.

Sporculardan Yeroen Meijers (28), 20 yıldır bisiklet kullandığını belirterek, "Erciyes'te antrenman yapmak için Türkiye'ye geldik. Organizasyon çok güzel. Her şey bizim için ayarlanmış, şu ana kadar her şeyden memnunuz. Yollar çok güzel. Bir günlüğüne de olsa Kapadokya'yı gezmek için bölgeye geldik. Özellikle bu tarihi güzellikler arasında bisiklet sürmek çok güzel." dedi.

Wan Moho Nazri (35) de daha önce Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Kapadokya'ya geldiğini ancak yoğun kar yağışından dolayı yarışamadığını anlatarak, "Bölgede çok güzel antrenman yapıyoruz, eğleniyoruz. Çok yerde görmediğimiz orijinal bir manzara var. Ayrıca yollar çok güzel." diye konuştu.

Sporculardan Muhammad Afiq Haznif (25) ise herkesi Kapadokya'yı görmeye davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli olduF1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli oldu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman?Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Malezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suç örgütüne yönelik yeni operasyon!

Suç örgütüne yönelik yeni operasyon!

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Dev final sonrası skandal olay

Dev final sonrası skandal olay

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Süper Lig devinden Bruma bombası

Süper Lig devinden Bruma bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.