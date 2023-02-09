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'Mali yükü göğüslemek zorundayız!' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hatayspor ve Gaziantep FK açıklaması!

09.02.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Atakaş Hatayspor'un ligden çekilme kararı sonrasında Gaziantep FK'nın da aynı kararı vermesi halinde iki kulübün de mali yükünü hep birlikte göğüslemek zorunda olduklarını dile getiren Koç, yabancı ülkelerden yardım amaçlı maç teklifleri geldiğini söyledi.

'Mali yükü göğüslemek zorundayız!' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hatayspor ve Gaziantep FK açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan ortak toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay ve Gaziantep'in Süper Lig'de yer alan kulüpleriyle ilgili konuşan Koç, yabancı ülkelerden gelen yardım tekliflerini de duyurdu.

"KULÜPLERİN MALİ YÜKÜNÜ GÖĞÜSLEMEK ZORUNDAYIZ"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü hep beraber göğüslemeleri gerektiğini dile getirerek "İki kulüp devam etmezse, seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz." açıklamasını yaptı.

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"EN AZINDAN İLK HAFTA ŞİFRESİZ YAYINLANMALI"

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Ayrıca Koç yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını, en azından ilk 1 haftayı, tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız." dedi.

"YARDIM AMAÇLI MAÇ TEKLİFLERİ GELİYOR"

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Öte yandan başkan Koç "Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek." dedi.

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