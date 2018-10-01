Malmö-Beşiktaş maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

Beşiktaş'ın Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçını Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.
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