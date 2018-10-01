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Malmö-Beşiktaş maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile oynayacağı maçı yönetecek hakemler belli oldu. Mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek

Malmö-Beşiktaş maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

Beşiktaş'ın Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçını Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Malmö-Beşiktaş Aleksandar Stavrev

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