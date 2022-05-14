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Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum'a geldi

14.05.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum'a geldi

Yunanistan Limanı'ndan yola çıkan Malta bandıralı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum Limanı'na demirledi.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Yunanistan'ın Heraklion Limanı'ndan gelen bin 270 yolcu ve 651 personelin bulunduğu gemideki çoğunluğu Alman uyruklu turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti. Gemide bin 270 yolcu ve 651 personel bulunduğu belirtildi.

Yarın akşam saatlerine kadar ilçede kalacak gemi daha sonra Mykanos'a devam edecek.

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