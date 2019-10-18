Maltepe'deki 'Bakireler Anıtı'nın son hali yürek dağladı!

Hepimiz zaman zaman bu cümleyi kurarız: “Eskiden İstanbul ne güzeldi!” Eski mimarisi, henüz kalabalıklaşmamış sokakları, betonlar arasında kaybolmamış ağaçlarıyla eski zamanlarda İstanbul tüm dünyanın hayran olduğu yerlerden biriydi. Birçok köklü medeniyeti ağırlayan bu tarihi şehirde geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar da bulunuyor. Bunlardan bir ise; Bakireler Anıtı. Bir zamanlar Süreyye Paşa Plajı’nın ortasında yer alan bu yapı şimdilerde ise bir yol kenarında. Dünden bugüne Bakireler Anıtı’nın yürek burkan hikayesine gelin daha yakından bakalım.



