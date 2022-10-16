Maltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesine bakan kadını dabettikten sonra başına çekiçle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda Kamil Hakan K. (56), 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kamil Hakan K. tartışmanın büyümesi üzerine önce darbettiği Nursel B'yi, eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü.

Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Nursel B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

