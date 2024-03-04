Maltepe'de gençlerin kavgasına ilişkin videodaki silahın oyuncak olduğu anlaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Mart'ta bazı sosyal medya hesaplarından "Akran zorbalığı... İki genç kavga ediyor, aralarından biri silah çekiyor." şeklinde paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, bir arkadaşını darbedip tehdit eden ve ona silah doğrultan şüphelinin Esenkent Mahallesi'nde oturan K.A. (19) olduğunu tespit etti.

Çalışmaların devamında mağdur E.E.E. (17) ve ailesiyle görüşen ekipler, videonun 2020 yılında kurgu olarak çekildiği, videodaki silahın ise çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğunu belirledi.

E.E.E'nin babasının şüpheli K.A. hakkında davacı ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan düzenlenen evrakın adli makamlara ikmalen gönderildiği belirtildi.

