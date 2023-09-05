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  4. Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı

Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı

05.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.

Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

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