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Mame Diouf, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

05.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol medyası Beşiktaş’ın Mame Diouf’la imza aşamasına geldiğini, Senegalli forvetin de teklife sıcak baktığını iddia etti.

Mame Diouf, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığının ardından siyah-beyazlılarda forvet arayışı yeniden hız kazandı. Gelen ilk bilgiler Cenk'in en iyi ihtimalle gelecek sezonun devre arasında sahalara dönebileceğini işaret ettiği için siyah-beyazlılar en doğru hamleyi yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın aklı ise Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'ta.

OPSİYONU VAR AMA GÖRÜŞÜLÜR

Herkesin aksine Hatayspor'un başarısını Boupendza'ya değil Diouf'a bağlayan Yalçın, "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" diyerek yönetime mesajı verdi. Diouf'un Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim oyuncu ile temaslarını kurdu ve prensip anlaşmasına vardı. Diouf sezon sonu Beşiktaş formasını terletecek.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sergen alıyorsa vardır bı bildiği
keşke biraz daha tercübe kazansaydı daha 33 yaşında:)

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