SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

12.03.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Fenerbahçeli Mame Thiam, Türk Kızılay’ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek Türk Kızılay ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu.

Fenerbahçe’nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı ziyaret etti. Kızılay’ın İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette olası işbirlikleri ve futbolcunun Senegal’de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay’ın Senegal Delegasyonu aracılığıyla ülkede ihtiyaç sahipleri, yetimler için yürüttüğü yardımlar ve açılan su kuyuları hakkında bilgi verdi. Fenerbahçeli Mame Thiam da kendi adına Senegal’de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında bilgi vererek özellikle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

HAYIRSEVERLİKTE İŞBİRLİĞİ TEMENNİLERİ

Görüşmede Kızılay ve Mame Thiam Vakfı’nın sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları temennisinde bulunuldu. Futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Kınık’a imzaladığı formasını hediye ederken, kendisine ise Kızılay’ın Kurtuluş Gemisi’nin resmedildiği tabak takdim edildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan futbolcu, duyarlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır’ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bulunan okulu restore ederek yüz yüze eğitim dönemine hazırlamış ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına destek olmuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Boupendza - F.Bahçe transferinde son durumBoupendza - F.Bahçe transferinde son durum
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
twitter’da takip ediyorum kendisini müthiş bir adam. Yardımsever ve de hayırsever adamsın Mame BABA Thiam !
Bırakın bu ayakları!Şirin görünmek,toplumsal algı,kamu spotu yaratmak için her kim Tiam'ın kulağına birşeyler üflediyse;lig bitimi ne Kızılay ne de kızılhaç kalır:))

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Menajeri açıkladı: Belhanda’nın yeni kulübüyle...

Menajeri açıkladı: Belhanda’nın yeni kulübüyle...

F.Bahçe'den transfer bombası!

F.Bahçe'den transfer bombası!

Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Emre Belözoğlu: İstifa gündemini biz oluşturmadık

'İstifa gündemini biz oluşturmadık'

Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Boupendza - Fenerbahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Rıdvan Dilmen gündemde yok

Szalai'nin yeni partneri Dario Maresic oluyor

F.Bahçe'den transfer bombası!

PFDK'dan Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK'dan F.Bahçeli yöneticiye flaş ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.