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Mame Thiam: Elhamdülillah

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 21:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Mame Thiam, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Mame Thiam: Elhamdülillah

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımı adına iki gol kaydeden Thiam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı iki golden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Thiam, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını dile getiren Thiam, "Bugün kazandğımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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