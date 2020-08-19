Mame Thiam performansıyla dikkat çekti

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam’a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi. (İHA)
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