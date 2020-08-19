SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mame Thiam performansıyla dikkat çekti

Mame Thiam performansıyla dikkat çekti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen antrenmandaki performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti.

433

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam’a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi. (İHA)

544


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Fenerbahçe'ye yeni stoperFenerbahçe'ye yeni stoper
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Mame Thiam performansıyla dikkat çekti
Yeni transfer idmanda şov yaptı
Roma'da oynayan Diego Perotti Fenerbahçe'ye geliyor
Diego Perotti Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'den stopere Bastos hamlesi
Fenerbahçe'ye yeni stoper
Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı
Sosa 2 yıl Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'de transfer bitmiyor
Fenerbahçe'de transfer bitmiyor
Galatasaraylı eski yıldız Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe ile resmen anlaştı
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.