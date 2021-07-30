YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

30.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da katıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren çift son yolculuklarına uğurlandı.

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki yangında hayatını kaybeden Osman (55) ve eşi Şehri Kardaş'ın (50) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'taki Karavcasuyu Camisi'nin avlusuna getirildi.

Cenaze törenine çiftin çocukları ve yakınları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri, kamu kurumlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Osman Kardaş'ın yeğeni Leyla Uyar, "Ben seni böyle mi gömecektim amcam, baba yarım? Evladından ayırmadın beni." diyerek gözyaşı döktü.

Kardaş çiftinin yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti. Helallik istenmesinin ardından çiftin cenazeleri, Karavcasuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakanlar Çavuşoğlu, Pakdemirli ve Karaismailoğlu, Kardaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde hutbe irat etti:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde hutbe irat etti:
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat Bekir Pakdemirli

Antalya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:14
Yatsı
21:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.