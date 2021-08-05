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Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor

05.08.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalardaki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Birçok mahalleye de sıçrayan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Ahmetler, Beydiğin, Kızılağaç, Sırtköy bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler, gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışması yaptı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla yeniden başlandı.

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