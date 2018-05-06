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Manchester City 0 - 0 Huddersfield (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ağırladığı Huddersfield ile 0-0 berabere kaldı.

Manchester City 0 - 0 Huddersfield (Maç özeti)

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City ile Huddersfield karşılaştı.

Şampiyonluğu daha önceden garantileyen Manchester City ile kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield, 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Manchester City bu sezon ligde sahasında ilk kez bir maçta gol atamadı. Ev sahibinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 67. dakikada Kevin De Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

Birer maçları eksik Manchester City puanını 94'e çıkarırken, Huddersfield puanını 36'ya yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig Manchester City

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