Manchester City 1 - 0 Tottenham Hotspur

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elendiği Tottenham Hotspur ile bu kez ligde karşılaştı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında 18 yaşındaki futbolcusu Philip Foden ile öne geçen Manchester ekibi, maç boyunca skor avantajını korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Foden, Premier Lig'deki ilk golünü attı.
Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 86'ya çıkaran Manchester City liderlik koltuğuna otururken, Tottenham Hotspur 67 puanda kaldı.
'Fener Ol'da son durum açıklandı
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Cocu'dan dikkat çeken F.Bahçe itirafı!
Linnes dalya diyecek
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'dan yeni VAR talebi! Belge yayınladılar
Aydınus'a cezadan sonra ilk maç
Başkan transferi resmen açıkladı! 2 isim...
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Barça'dan Abdülkadir'e yanıt
Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum