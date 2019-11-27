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Manchester City tur atladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 09:11 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı ve C Grubu lideri olarak tur atladı.

Manchester City tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Manchester City, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Manchester City'nin golünü 56. dakikada İlkay Gündoğan, konuk takım Shakhtar Donetsk'in golünü 69. dakikada Manor Solomon buldu.

Bu sonuçla lider Manchester City 11, ikinci sıradaki Shakhtar Donetsk 6 puana yükseldi. C Grubu'nda son maçlar 11 Aralık Çarşamba Günü, Dinamo Zagreb - Manchester City ve Shakhtar Donetsk - Atalanta arasında oynanacak.


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Manchester City shakhtar donetsk uefa şampiyonlar ligi ilkay gündoğan

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