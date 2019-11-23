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Manchester City 2 - 1 Chelsea (Premier Lig maç sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.11.2019 22:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 yendi.

Manchester City 2 - 1 Chelsea (Premier Lig maç sonucu)

Ligin 13. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladı.

Konuk ekip N'Golo Kante'nin 21. dakikada attığı golle öne geçse de Manchester City, 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e çıkarıp 3. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Londra ekibi ise 4. sıraya geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Futbol Manchester City Premier Lig

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