Manchester City 2 - 2 Tottenham

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2019-20 sezonunun 2. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.
Manchester City, 35. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ayağından bulduğu golle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi ve City, devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıya geride başlayan Tottenham, bu kez oyuna yeni giren Lucas Moura ile skoru 2-2'ye getirdi.
Manchester City, 90+2. dakikada Gabriel Jesus ile üçüncü golü de buldu ancak VAR, pozisyonun öncesinde Laporte'un elle oynadığını tespit ederek golü geçerli saymadı ve maç 2-2 bitti.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Arsenal 2 - 1 Burnley
Everton 1 - 0 Watford
Southampton 1 - 2 Liverpool
Aston Villa 1 - 2 Bournemouth
Norwich City 3 - 1 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 1 - 1 West Ham United
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