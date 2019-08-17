SPOR

Manchester City 2 - 2 Tottenham

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.08.2019 21:49 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham, Etihad'da oynanan dev maçta 2-2'lik sonuçla berabere kaldı. Manchester City'nin uzatma anlarında bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Manchester City 2 - 2 Tottenham

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2019-20 sezonunun 2. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.

  1. dakikada Raheem Sterling'in golüyle Manchester City 1-0 öne geçerken Tottenham'ın yanıtı gecikmedi ve Pochettino'nun ekibi, 23'te Erik Lamela'nın şık golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Manchester City, 35. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ayağından bulduğu golle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi ve City, devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıya geride başlayan Tottenham, bu kez oyuna yeni giren Lucas Moura ile skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester City, 90+2. dakikada Gabriel Jesus ile üçüncü golü de buldu ancak VAR, pozisyonun öncesinde Laporte'un elle oynadığını tespit ederek golü geçerli saymadı ve maç 2-2 bitti.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 2 - 1 Burnley
Everton 1 - 0 Watford
Southampton 1 - 2 Liverpool
Aston Villa 1 - 2 Bournemouth
Norwich City 3 - 1 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 1 - 1 West Ham United

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Liverpool yıldızlarıyla güldüLiverpool yıldızlarıyla güldü
Arsenal'ı golcüleri taşıdıArsenal'ı golcüleri taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Avrupa Ligi'nde şike depremi

Avrupa Ligi'nde şike depremi

Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!

Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!

Roma'ya 3. Türk Beşiktaş'tan gidiyor!

Roma'ya 3. Türk Beşiktaş'tan gidiyor!

F.Bahçe'ye transfer müjdesi

F.Bahçe'ye transfer müjdesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

ManU, Inter'i yıktı

ManU, Inter'i yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City 2 - 2 Tottenham

City, 'VAR'a takıldı

Southampton 1 - 2 Liverpool

Liverpool yıldızlarıyla güldü

Arsenal 2 - 1 Burnley

Arsenal'ı golcüleri taşıdı

Mesut Özil, ABD ekibi DC United yolunda

İşte Mesut'un yeni adresi

Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması

Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması

Andy Lonergan: İstanbul bizim için şanslı bir yer

'İstanbul bizim için şanslı bir yer'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.