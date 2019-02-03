Manchester City 3 - 1 Arsenal (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.
Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Arsenal maçını, Agüero'nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal'in golü, 11. dakikada Koscielny'den geldi.
Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, Premier Lig kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor.
Bu galibiyetin ardından Manchester City, Premier League'de puanını 59'a çıkarırken, Arsenal 47 puanda kaldı.
Manchester City bir sonraki hafta deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Arsenal ise bir sonraki maçında deplasmanda Huddersfield Town ile karşılaşacak.
Fatih Terim'in babası yoğun bakımda
Ümit Davala'dan hakeme tepki
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Trabzon'a Novak'tan kötü haber
Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı
F.Bahçe'de sakatlık şoku
Zajc ilk antrenmanına çıktı
Vida'dan transfer kararı
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Schalke, Ahmed Kutucu ile imzaladı
Katar'dan tarihi şampiyonluk
Pauleta'dan Galatasaray açıklaması
Emre Güral ve Olcan Adın'da işlem tamam
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum