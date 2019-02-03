Manchester City 3 - 1 Arsenal (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Arsenal maçını, Agüero'nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal'in golü, 11. dakikada Koscielny'den geldi.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, Premier Lig kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor.

Bu galibiyetin ardından Manchester City, Premier League'de puanını 59'a çıkarırken, Arsenal 47 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki hafta deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Arsenal ise bir sonraki maçında deplasmanda Huddersfield Town ile karşılaşacak.

