Manchester City 5 - 0 Burnley

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City evinde Burnley ile karşılaştı. Maç beklendiği gibi Manchester City'nin üstün futbolu ile başladı. İlk dakikaların ardından rakip sahaya yerleşen Manchester City, 17'de Sergio Aguero ile gol perdesini açtı.
İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede sahada City fırtınası vardı. 54'te Bernardo Silva ve 56. dakikada Fernandinho ile skor 3-0'a geldi.
Riyad Mahrez, 83'te müthiş bir gol atarken, 90. dakikada Sane kapanışı yaptı ve Manchester City sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Manchester City bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak liderliği eline geçirdi. Burnley ise 8 puanla 13. sırada yer alıyor.
Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Chelsea 2 - 2 Manchester United
Bournemouth 0 - 0 Southampton
Cardiff City 4 - 2 Fulham
Newcastle United 0 - 1 Brighton & Hove Albion
West Ham United 0 - 1 Tottenham
Wolverhampton 0 - 2 Watford
Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Fenerbahçe'de Slimani Sivasspor maçında yok
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemesinin nedeni belli oldu
Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum