Manchester City 5 - 0 Burnley

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City evinde Burnley ile karşılaştı. Maç beklendiği gibi Manchester City'nin üstün futbolu ile başladı. İlk dakikaların ardından rakip sahaya yerleşen Manchester City, 17'de Sergio Aguero ile gol perdesini açtı.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede sahada City fırtınası vardı. 54'te Bernardo Silva ve 56. dakikada Fernandinho ile skor 3-0'a geldi.

Riyad Mahrez, 83'te müthiş bir gol atarken, 90. dakikada Sane kapanışı yaptı ve Manchester City sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak liderliği eline geçirdi. Burnley ise 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Bournemouth 0 - 0 Southampton

Cardiff City 4 - 2 Fulham

Newcastle United 0 - 1 Brighton & Hove Albion

West Ham United 0 - 1 Tottenham

Wolverhampton 0 - 2 Watford

