Manchester City 6 - 1 Southampton

İngiltere Premier Ligi'in 11. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı konuk etti.

Etihad'taki mücadelenin hemen başında Hoedt'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Manchester City, 12. dakikada Agüero ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Sterling'in pasında Silva farkı üçe çıkan isim oldu. Southampton, tek golünü Ings'in penaltısıyla bulurken, Sterling 38'de skoru 4-1'e getirdi.

Maça damga vuran Sterling, 2. yarıda bir gol daha attı. Son dakikada skoru belirleyen isim yine Sterling'in pasında Sane oldu: 6-1.

City böylece 29 puana yükseldi ve Liverpool'un kaybı sonrası 2 puan farkla zirvede yer aldı.

CHELSEA'DEN RAHAT GALİBİYET

Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri, 32 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 70. dakikada Pedro attı.

Crystal Palace'ın tek golünü, 53. dakikada Andros Townsend kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, 27 puan ve averajla Liverpool'un önünde ikinci sıraya yerleşti. Altı maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.

