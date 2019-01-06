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Manchester City 7 - 0 Rotherham United (FA Cup)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında Manchester City, evinde Championship ekiplerinden Rotherham United'ı 7-0 mağlup etti.

Manchester City 7 - 0 Rotherham United (FA Cup)

İngiltere FA Cup 3. turunda Manchester City, sahasında Championship ekiplerinden Rotherham United'ı konuk etti.

Son derece rahat bir oyun sergileyen Manchester City, sahadan 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City'ye farklı galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Raheem Sterling, 43. dakikada Philip Foden, 45. dakikada Semi Ajayi (k.k), 52. dakikada Gabriel Jesus, 73. dakikada Riyad Mahrez, 78. dakikada Otamendi ve 85. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Manchester City'de İlkay Gündoğan, yaptığı 3 asistle mücadeleye damga vuran isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City fa cup

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