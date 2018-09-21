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Manchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Premier Lig takımlarından Manchester City, Arjantinli golcüsü Sergio Agüero’nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Manchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattı

İngiltere ekibi Manchester City, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero’nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. 2011 yılında İspanya'nın Atletico Mad takımından Manchester City'e transfer olan Agüero'nun sözleşmesi 2020 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sergio Agüero’nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılıp 2021 yılında sona ereceği bildirildi.

Arjantinli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 5 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester City Sergio Agüero

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