Manchester City, Atletico Madrid’den Rodri’yi kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübü'nün 2018 Mayıs ayında Villarreal'den 20 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, tam 70 milyon avro bedelle İngiltere Ligi'nin son şampiyonu Manchester City'e transfer oldu. İspanyol kulübü, bu gelişmeyi resmi internet sitesinden açıkladı.

23 yaşındaki İspanyol futbolcu geçtiğimiz sezon La Liga'da çıktığı 34 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.



