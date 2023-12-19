Manchester City cephesinden eşleşme sonrası ilginç değerlendirme! "Kopenhag, Galatasaray'dan iyi" dedi ortalık karıştı!

Galatasaray'ın da olduğu gruptan çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi başaran Danimarka ekibi Kopenhag, kura sonrası İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City ile eşleşti.

Eşleşme sonrası konuşan Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Kopenhag'ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna dikkat çekerken, "Kopenhag; Bayern Münih, Galatasaray ve Manchester United'ın olduğu grupta en iyi ikinci takım olmayı başardı. Bence bunun anlamı büyük." dedi.

"G.SARAY'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Kopenhag'ın Galatasaray ve Manchester United'dan iyi bir takım olduğunu söyleyen Begiristain, "Gruplarında Galatasaray ve Manchester United gibi Şampiyonlar Ligi'nde daha tecrübeli iki takımı geride bıraktılar. Bence bu onların daha iyi bir takım olduğunu gösterir. Kopenhag'a karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Begiristain'ın bu sözleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.





