Manchester City'den Adana'ya transfer! Adana Demirspor yeni hocasını İngiltere'den getirdi

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırarak sürpriz bir isimle anlaştı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulüp, Manchester City akademisinde görev alan Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı, resmi imzayı atmak için Türkiye'ye geldi ve yakında Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

MANCHESTER CİTY'DEN GELDİ

Kariyeri boyunca Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor ve Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Avcı, Chorley'de altyapı koordinatörü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörü olarak çalıştı.