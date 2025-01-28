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Manchester City'den Adana'ya transfer! Adana Demirspor yeni hocasını İngiltere'den getirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 17:18
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Oldukça kötü bir sezon geçiren Adana ekibi Adana Demirspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılırken sürpriz bir isim ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Manchester City'den Adana'ya transfer! Adana Demirspor yeni hocasını İngiltere'den getirdi

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırarak sürpriz bir isimle anlaştı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulüp, Manchester City akademisinde görev alan Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı, resmi imzayı atmak için Türkiye'ye geldi ve yakında Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

MANCHESTER CİTY'DEN GELDİ

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Kariyeri boyunca Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor ve Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Avcı, Chorley'de altyapı koordinatörü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörü olarak çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor manchester city
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