Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 mağlup etti. Ligin 33. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City'yi ağırladı. De Bruyne'ün 6 ve Sane'nin 44. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan City, üst üste 8. galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Tottenham ve Chelsea de haftayı 3 puanla kapattı. Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Chelsea ise evinde oynadığı Brighton maçını 3-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini, Giroud, Hazard ve Loftus-Cheek kaydetti. Ligde 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham puanını 64'e, Chelsea ise 63'e çıkardı.

