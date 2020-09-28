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Manchester City'den Ruben Dias için 68 milyon euro

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

Manchester City'den Ruben Dias için 68 milyon euro

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacak. (beIN Sports)

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