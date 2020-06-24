SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City'e Agüero'dan kötü haber

Manchester City'e Agüero'dan kötü haber

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de, Burnley ile oynanan lig maçında sakatlanan Sergio Agüero, sol dizinden ameliyat edilecek.

Manchester City'e Agüero'dan kötü haber

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 32 yaşındaki oyuncunun tedavi için İspanya'nın Barselona kentine gittiğini belirtti.

Arjantinli forvetin yarın burada operasyon geçireceğini belirten Guardiola, "Ameliyattan sonra sahalara ne zaman dönebileceğini öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğini şu an için bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Agüero'nun yokluğunda Gabriel Jesus'a güvendiklerini kaydeden İspanyol teknik adam, "Tek şüphemiz bir oyuncunun 3 günde bir 90 dakika oynayamayacak olması. Farklı alternatiflerimiz var. Raheem Sterling, hatta İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva bile forvet pozisyonunda çıkabilir" yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Leno en az 1 ay yokLeno en az 1 ay yok
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe'yi reddetti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil'e kötü haber!

Mesut Özil'e kötü haber!

Artık bize zarar veremeyeceksin!

Artık bize zarar veremeyeceksin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City'e Agüero'dan kötü haber

Manchester City'e Agüero şoku

Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi

David Luiz sözleşme yeniledi

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

Leno en az 1 ay yok

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Katy Morgan, İngiliz Premier liginde oynayan bir futbolcu ile birlikte oldu!

Tek gecelik ilişki yaşadı...Bebeği oldu!

Rooney: Liverpool ligi domine edebilir

Rooney'den flaş Liverpool sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.