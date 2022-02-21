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  4. Manchester City'li futbolcu Phil Foden'ın karıştığı kavga olay oldu! Sözlü tacizle başladı, annesine yumruk atılınca çılgına döndü

Manchester City'li futbolcu Phil Foden'ın karıştığı kavga olay oldu! Sözlü tacizle başladı, annesine yumruk atılınca çılgına döndü

21.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'li futbolcu Phil Foden'ın başı beladan kurtulmuyor. İngiliz yıldız futbolcu bu kez de karıştığı kavgayla gündeme geldi. Gittiği boks maçında sahne arkasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sahne arkasında karşılaştığı taraftarların sözlü tacizine maruz kalan 21 yaşındaki genç futbolcu, annesine atılan yumruk sonrası adeta çileden çıktı. Yaşananlar İngiltere'de gündeme oturdu.

Manchester City'li futbolcu Phil Foden'ın karıştığı kavga olay oldu! Sözlü tacizle başladı, annesine yumruk atılınca çılgına döndü
Phil Foden

Phil Foden

İNG İngiltere
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin genç yıldızlarından 21 yaşındaki İngiliz Phil Foden, gittiği bir bok maçında annesi Claire ile birlikte kavgaya karıştı. Annesine yumruk atılmasının ardından çileden çıkan Phil Foden, korumaları ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren şahısların üzerine yürüdü.

LOCAYA GİDERKEN SÖZLÜ TACİZE UĞRADI

Manchester’da bulunan AO Arena’da Amir Khan ile Kell Brook arasındaki boks maçını izleyemeye giden Phil Foden, Gallery 33 adı verilen locaya yöneldi. Locaya giderken bazı kişiler tarafından sözlü tacize uğrayan genç yıldızın annesi, bu duruma tepki gösterdi.

ANNESİNİ YUMRUKLADILAR

Phil Foden’e küfür eden kişiyi iterek kulis kapısından uzaklaştırmaya çalışan Claire, yüzüne gelen yumruk darbesi ile sendeledi.

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PHIL FODEN KAVGAYA DAHİL OLDU

Bunun üzerine Phil Foden’ın korumaları dışarı çıkarak Claire ve şahısların arasında girmeye çalıştı. Ancak pek başarılı olamayan korumaların arasından sıyrılan Claire, şahısların üzerine yürüdü. Korumaların duruma el koymakta yetersiz kaldığı gözlenirken, gerilimin tırmanması üzerine Phil Foden kulisten çıkarak kavgaya dahil oldu.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Phil Foden ve annesi Claire’i olay yerinden uzaklaştıran korumalar ile şahıslar arasında kavga bir süre daha devam etti. Bir korumanın eline yangın söndürme tüpü alarak şahısları uzaklaştırmaya çalıştığı gözlendi.

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Phil Foden'in kadın arkadaşı da kavga anlarında bir grup erkekle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı.

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Bir süre daha devam eden kavga, şahısların kulis koridorundan gitmelerinin ardından son buldu.

KORUMALAR YETERSİZ KALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Phil Foden, İngiltere’de gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, çoğunlukla Phil Foden’ın annesine yumruk atan şahsı suçlarken, korumaların yetersiz kalmasına da tepki gösterdi.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kullanıcılar, “Bence korumalar başka bir iş bakmaya başlasın”, “Bunlar nasıl koruma? Korunmaya ihtiyaçları var”, “Foden’ın annesi korumalardan daha çok yumruk atıyor”, “Foden’ın burada suçu yok. Annesi yanlış hiçbir şey yapmıyor. Annesine yumruk atılmasının ardından ne yapması bekleniyordu? En büyük hata kavgayı sonlandıramayan korumalarda” gibi ifadeler kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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