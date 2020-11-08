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Manchester City-Liverpool: 1-1 (Maç sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasındaki Manchecter City-Liverpool maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Manchester City-Liverpool: 1-1 (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, evinde Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Liverpool, 13. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Manchester City'nin beraberlik sayısı 31. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi.

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, 42. dakikada kazanılan penaltıda çerçeveyi bulamadı ve takımını öne geçirme şansını tepti.

Manchester City, Premier Lig'de son 5 maçında sadece 1 kez ağları sarsabildi ve Mart 2009'dan bu yana ilk kez 5 maçlık tek gollü seri yakalamış oldu.

Bu sonucun ardından son 5 maçında 3. beraberliğini alan Manchester City, 12 puanla 11. sırada kaldı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden Liverpool ise 17 puanla lider Leicester City'nin 1 puan gerisinde, 3. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool evinde Leicester City ile karşılaşcakken, Manchester City ise deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.

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