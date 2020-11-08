Manchester City-Liverpool: 1-1 (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, evinde Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Liverpool, 13. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Manchester City'nin beraberlik sayısı 31. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi.
Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, 42. dakikada kazanılan penaltıda çerçeveyi bulamadı ve takımını öne geçirme şansını tepti.
Manchester City, Premier Lig'de son 5 maçında sadece 1 kez ağları sarsabildi ve Mart 2009'dan bu yana ilk kez 5 maçlık tek gollü seri yakalamış oldu.
Bu sonucun ardından son 5 maçında 3. beraberliğini alan Manchester City, 12 puanla 11. sırada kaldı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden Liverpool ise 17 puanla lider Leicester City'nin 1 puan gerisinde, 3. sıraya yerleşti.
Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool evinde Leicester City ile karşılaşcakken, Manchester City ise deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.
Arda, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı!
Beşiktaş'ın yıldızı milli takımı askıya aldı
Galatasaray zirveye göz kırptı... Kritik 3 puan!
Caner takımı yaktı! Emre Belözoğlu çıldırdı!
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Abdullah Avcı ile ilgili flaş gelişme
Fatih Terim’in muhtemel 11’i
Fenerbahçe maçı sonrası arbede yaşandı
Kayıp futbolcu Adem Ljajic
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum