Manchester City, Lucas Paqueta transferi için yeniden devrede!

Brezilyalı yıldız için FA soruşturması sona erdi, Guardiola'nın gözü yeniden Paqueta'da

İngiliz futbolunda son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Lucas Paqueta'nın transfer durumu. West Ham United forması giyen Brezilyalı yıldız, Manchester City'nin radarına yeniden girdi. 2023 yılında transferi, hakkında başlatılan FA bahis soruşturması nedeniyle suya düşen Paqueta için, soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. FA'nın yaklaşık iki yıl süren soruşturması, Paqueta'nın sarı kart gördüğü maçlarda bahis manipülasyonu yapıldığı iddiaları üzerine yoğunlaşmıştı. Soruşturma sonucunda Paqueta'nın suçsuz bulunması, transfer piyasasını hareketlendirdi. Özellikle Manchester City'nin, oyuncuya olan ilgisi yeniden alevlendi.

PAQUETA İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR

Football Insider'ın haberine göre, Manchester City, Paqueta için West Ham'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 2023 Haziran ayında 85 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunan Paqueta için City, o dönemde 70 milyon sterlinlik bir teklif sunmuştu. Ancak FA soruşturması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi ise Pep Guardiola'nın, orta sahayı güçlendirmek adına Paqueta'yı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. BBC'nin haberine göre ise West Ham Menajeri Graham Potter, Paqueta'nın kulübe bağlı olduğunu ve oyuncunun gelecek sezon takımda kalacağını düşünüyor. Ancak Potter, Michail Antonio'nun gelecek sezon planlarında yer almadığını da açıkladı. Bu durum, West Ham'ın kadrosunda bazı değişiklikler olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Yahoo Sports'ta yer alan bir haberde ise Manchester City'nin Paqueta'ya olan ilgisi, 'Guardiola için iyi bir seçenek mi?' başlığıyla değerlendiriliyor. Haberde, Paqueta'nın geçen sezon West Ham formasıyla inişli çıkışlı bir performans sergilediği ancak potansiyelinin yüksek olduğu vurgulanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 5 gol kaydetti. Paqueta'nın West Ham ile olan sözleşmesi devam ediyor. Ancak Manchester City'nin cazip bir teklif sunması durumunda, oyuncunun kararının ne olacağı merak konusu. Transferin 1 Eylül'de sona erecek olması, West Ham taraftarları arasında da bir tedirginlik yaratıyor.

Lucas Paqueta'nın Manchester City'ye transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. FA soruşturmasının sona ermesiyle birlikte transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Paqueta'nın geleceği, hem West Ham hem de Manchester City taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Pep Guardiola'nın bu transferdeki ısrarı, Paqueta'nın City'ye transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.