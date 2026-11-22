Manchester City ile Napoli, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Etihad Stadium sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.
Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 18 puanla 8. sırada.
Manchester City, son zamanlarda zorlu bir süreçten geçerken, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan Napoli'nin ise form durumu daha iyi görünüyor ve son 5 maçında 2 galibiyet elde etti.
Manchester City kadrosunda Antoine Semenyo (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Matheus Nunes (Sakat) yer almıyor.
Napoli kadrosunda Stanislav Lobotka (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Benoit Badiashile (Sakat - Kas Sakatlığı), Rafa Marin (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Alex Meret (Sakat - Omurga Kırığı), Giovanni Di Lorenzo (Sakat - Kas Sakatlığı), Antonio Vergara (Şüpheli) ve David Neres (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Erling Haaland, Manchester City'nin en önemli golcüsü pozisyonunda ve bu sezon 9 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester City 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester City 2, Napoli 0 gol attı.
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