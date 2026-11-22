Şampiyonlar Ligi Manchester City Salı 23:00 Napoli

Manchester City ile Napoli, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Etihad Stadium sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu Manchester City 3. İngiltere Premier Ligi O 11 G 7 B 1 M 3 P 22 22 Attığı Gol 14 Yediği Gol +8 Averaj Napoli 8. İtalya Serie A Ligi O 12 G 5 B 3 M 4 P 18 19 Attığı Gol 14 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Manchester City 22 / 14 Napoli 19 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı MC Manchester City İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 12 – 8 N Napoli Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 1 / 3 Gol 9 – 8

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 18 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Manchester City B M M M G tüm kulvarlar Manchester City 1-1 Fulham İngiltere Premier Ligi B

Nottingham Forest 3-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M

RB Leipzig 2-3 Manchester City Şampiyonlar Ligi G

Manchester City 0-1 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M

Aston Villa 2-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M Napoli G B M G B tüm kulvarlar Napoli 1-0 Torino İtalya Serie A Ligi G

Napoli 1-1 Lazio İtalya Serie A Ligi B

Porto 4-1 Napoli Şampiyonlar Ligi M

Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Monza 1-4 Napoli İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Manchester City, son zamanlarda zorlu bir süreçten geçerken, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan Napoli'nin ise form durumu daha iyi görünüyor ve son 5 maçında 2 galibiyet elde etti.

Eksik Oyuncular Manchester City 2 eksik Antoine Semenyo Matheus Nunes Napoli 10 eksik Stanislav Lobotka Alessandro Buongiorno Benoit Badiashile Rafa Marin Costantino Favasuli Alisson Santos Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Antonio Vergara David Neres

Manchester City kadrosunda Antoine Semenyo (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Matheus Nunes (Sakat) yer almıyor.

Napoli kadrosunda Stanislav Lobotka (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Benoit Badiashile (Sakat - Kas Sakatlığı), Rafa Marin (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Alex Meret (Sakat - Omurga Kırığı), Giovanni Di Lorenzo (Sakat - Kas Sakatlığı), Antonio Vergara (Şüpheli) ve David Neres (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Erling Haaland Manchester City 9 Gol 0 Asist Rayan Cherki Manchester City 5 Gol 2 Asist Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist Kevin De Bruyne Napoli 4 Gol 1 Asist Matteo Politano Napoli 2 Gol 3 Asist Rasmus Hojlund Napoli 3 Gol 0 Asist Noa Lang Napoli 1 Gol 2 Asist

Erling Haaland, Manchester City'nin en önemli golcüsü pozisyonunda ve bu sezon 9 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

İkili Rekabet 1 Manchester City 0 Beraberlik 0 Napoli Manchester City 2-0 Napoli Şampiyonlar Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester City 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester City 2, Napoli 0 gol attı.