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Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland sezonun en iyi oldu! Premier Lig'de bir ilk

27.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland sezonun en iyisi ve yılın genç oyuncusu da seçildi. Yıldız oyuncu aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland sezonun en iyi oldu! Premier Lig'de bir ilk
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Haaland, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

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Ayrıca, Premier Lig'de yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Manchester City'nin peş peşe 3. şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi Haaland, ilk kez oynadığı Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı.

REKOR KIRDI

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Haaland bu performansıyla 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

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