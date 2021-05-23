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Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

23.05.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Manchester City, Etihad Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, son günlerde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Manchester City'yi 3. kez şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ise kupa töreninde mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

AGUERO'DAN REKORLU VEDA

Takımdan sezon sonunda ayrılacağını önceki haftalarda duyuran Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero ise son maçında oyuna sonradan girerek attığı iki golle önemli bir rekora imza attı.

Agüero, Manchester United'da görev aldığı dönemde 183 gol kaydeden Wayne Rooney'yi geride bırakarak Premier Lig'de tek bir takımın formasıyla en fazla ağları sarsan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonluk törenini stattan takip eden yaklaşık 10 bin taraftar, kutlamalar sırasında Agüero'ya tezahüratlarla destek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Kutlamaların ardından açıklamalarda bulunan Agüero ise "Çok mutluyum. Bir kulüpte 10 yıl oynamak kolay iş değil. Bu, benim için büyük bir onur. Maç öncesi garip duygular içindeydim. Buruk bir ruh halim olmasına rağmen anı yaşamayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

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